Politika

Papa’dan Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için dayanışma çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'deki mağdurlar için dayanışma çağrısında bulundu.
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HABER MERKEZİ

Katolik Hristiyanların ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Maraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'deki mağdurlar için dayanışma çağrısında bulundu.

Vatikan'da çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumunda Papa, Türkiye’de yaşanan ve Suriye dahil geniş alanda etkili olan deprem felaketine değindi.

Papa Franciscus, "Şu anda düşüncelerim, binlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan deprem felaketinden ciddi şekilde etkilenen Türkiye ve Suriye halklarıyla beraber. Onlar için güçlü duygularla dua ediyorum. Bu yıkıcı felaketten muzdarip olan herkese ve bu halklara yakınlığımı belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Herkesi bu felaket karşısında deprem bölgeleriyle dayanışma göstermeye davet eden Papa, "Bu kardeşlerimizin, bu trajedi karşısında ilerleyebilmeleri için birlikte dua edelim" dedi.

Papa ayrıca olumsuz hava koşulları ile yollardaki ciddi hasarlar gibi güçlüklerle karşılaşan ve bu zor koşullarda hayat kurtarmaya çalışan yardım görevlilerine teşekkür ederken onlar için de dua edilmesini istedi.

Papa, Ukrayna'da devam eden savaşı da unutmamaları gerektiğini sözlerine ekledi.

 

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