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Diyarbakır’da enkaz başında endişeli bekleyiş

Depremin vurduğu 10 ilden biri olan Diyarbakır’da yıkılan 7 binanın enkaz kaldırma çalışması devam ederken, yakınları enkaz altında bulunan aileler de çalışmaları endişe içinde izliyor.
author_image İhsan YALIN
Tesisler Kavşağı'nda endişeli bekleyiş (Fotoğraflar: İhsan Yalın / K24)
Tesisler Kavşağı'nda endişeli bekleyiş (Fotoğraflar: İhsan Yalın / K24)
kürdistan Diyarbakır Deprem enkaz

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı’nda bulunan 8 katlı Serin-2 Apartmanı da merkez üssü Pazarcık olan 7,7 şiddetindeki ilk depremde yıkıldı.

Son verilere göre deprem nedeniyle kentte 130 kişi hayatını kaybetti 850 kişi de yaralandı. 129 kişinin hastanede tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre şimdiye kadar enkazdan 37 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. 46 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığı binanın enkazı altında halen 28-30 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Ekipler
Ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Enkaz altında kalan kişilerin yakınları da arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını olay yerinde endişe içinde takip ediyor.

Deprem
Deprem sonucu yıkılan binada oturan kişilerin yakınları çalışmaları yerinde izliyor

K24’e konuşan vatandaşlar, binanın giriş katında bulunan iş yerlerinin, binanın ana kolonlarını kestiğinden şüphelendiklerini söyledi.

AFAD ve diğer ekipler bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürürken, soğuk hava ve bugün etkili olan kar yağışı şartları zorlaştırıyor.

AFAD
AFAD ve diğer kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Depremden hemen sonra kendini dışarı atmaya çalışırken çökmeyle birlikte sıkışan bir genç, ekiplerin ilk müdahalesiyle kurtarıldığını, elinden ve yüzünden yaralandığını söyledi. Kardeşiyle birlikte kurtulan genç, annesinin göçük altında kaldığını anlattı.

Enkazdan
Enkazdan yaralı kurtarılan genç de bölgede çalışmaları takip ediyor

Binanın kapıcısının da son anda kendini dışarı attığı, eşi ve çocuklarının ise göçük altında kaldığı öğrenildi.

Deprem anında dışarı çıkmaya çalışan yaklaşık 35-40 kişinin, merdivenlerden inmeye çalışırken binanın çöktüğü belirtiliyor.

Ekipler, binadan aldıkları kolonlardan örnekler alarak inceleme yaptı.

Kolonlardan örnek al
Kolonlardan örnek alındı
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