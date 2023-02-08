Diyarbakır’da enkaz başında endişeli bekleyiş

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı’nda bulunan 8 katlı Serin-2 Apartmanı da merkez üssü Pazarcık olan 7,7 şiddetindeki ilk depremde yıkıldı.

Son verilere göre deprem nedeniyle kentte 130 kişi hayatını kaybetti 850 kişi de yaralandı. 129 kişinin hastanede tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre şimdiye kadar enkazdan 37 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. 46 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığı binanın enkazı altında halen 28-30 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Enkaz altında kalan kişilerin yakınları da arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını olay yerinde endişe içinde takip ediyor.

K24’e konuşan vatandaşlar, binanın giriş katında bulunan iş yerlerinin, binanın ana kolonlarını kestiğinden şüphelendiklerini söyledi.

AFAD ve diğer ekipler bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürürken, soğuk hava ve bugün etkili olan kar yağışı şartları zorlaştırıyor.

Depremden hemen sonra kendini dışarı atmaya çalışırken çökmeyle birlikte sıkışan bir genç, ekiplerin ilk müdahalesiyle kurtarıldığını, elinden ve yüzünden yaralandığını söyledi. Kardeşiyle birlikte kurtulan genç, annesinin göçük altında kaldığını anlattı.

Binanın kapıcısının da son anda kendini dışarı attığı, eşi ve çocuklarının ise göçük altında kaldığı öğrenildi.

Deprem anında dışarı çıkmaya çalışan yaklaşık 35-40 kişinin, merdivenlerden inmeye çalışırken binanın çöktüğü belirtiliyor.

Ekipler, binadan aldıkları kolonlardan örnekler alarak inceleme yaptı.