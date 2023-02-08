Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nden deprem bölgelerine yardım için büyük kampanya

ERBİL (K24)

Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Türkiye ve Suriye’de depremzedelere yardım etmek için büyük bir kampanya başlatıldığı duyuruldu.

Toplantıda Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Başbakan, “Kürdistan Bölgesi bu felaketin mağdurlarına gereken her türlü yardımı yapacaktır. Bu amaçla son günlerde Kürdistan Bölgesi'nden ilk yardım ve yardım konvoyu Türkiye'ye ulaştırılmıştır ve süreç devam edecektir. Bu arada Suriye'nin etkilenen bölgelerine yardım konvoylarının gönderilmesi için gerekli tedbirler alındı” dedi.

Bakanlar Kurulu, afet mağdurlarına yardım ulaştırmak ve yardım toplamak için geniş çaplı bir kampanya ilan edilmesine karar verirken, il valilerine de bu doğrultuda harekete geçmeleri talimatı verileceği belirtildi.

Toplantıda, İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve Sağlık Bakanı Saman Berzinci tarafından depremle mücadele ve doğal afet durumunda gerekli önlemlerin alınmasına yönelik bir rapor sunuldu.