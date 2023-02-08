Twitter’a erişim sorunu: Kılıçdaroğlu ve Akşener tepki gösterdi

HABER MERKEZİ

6 Şubat’ta meydana gelen Maraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 kentte 6 bin 444 binayı yerle bir etti. Son güncellemeye göre can kaybı saat 13.51 itibariyle 8 bin 574.

Pek çok kişi Twitter sayesinde bölgeden haber akışı sağlanıyordu. Enkaz altında kalanlar da seslerini duyuruyordu.

Bugün akşam saatlerinde birçok kullanıcı Twitter’da yavaşlık olduğunu ve uygulamaya zar zor girebildiğini söyledi. Bazı kullanıcılar da anca VPN’le Twitter’a girebildiğini dile getirdi.

NetBlocks’un Twitter paylaşımına göre Twitter Türkiye’de erişime kısıtlandı.

KILIÇDAROĞLU: GİZLEMEYE ÇALIŞTIĞINIZ HER ŞEYİ BİLİYORUZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’ın kısıtlanmasına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan şunları yazdı: “Yardımlaşma koordinasyonu için sahada bulunan arkadaşlarıma VPN kullanmalarını söyledim. Bu aklını yitirmiş Saray iktidarı, sosyal medya iletişimini kesti. Bunun sonucu yardım çığlıklarının daha az duyulmasıdır. Gizlemeye çalıştığınız her şeyi biliyoruz. Açıklamanızı bekliyoruz.”

AKŞENER: KİMDEN KORKUYORSUNUZ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Depremzedelerin ihtiyaçlarının duyurulması için iletişim kurmak bu kadar hayati bir öneme sahipken; nasıl olur da bir kısıtlama getirirsiniz? Bu nasıl bir kötülüktür? Nasıl bir vicdansızlıktır? Siz kimden, neden korkuyorsunuz? Yazıklar olsun!” dedi.