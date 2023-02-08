Maraş merkezli depremler: Can kaybı 9 bin 57’ye ulaştı

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Az önce depremin merkezi Kahramanmaraş'ı ziyaret ettim. Oradaki durumun vahametini yakından gördüm. Şimdi de Hatay'da şahit olduğumuz tablo oralardan pek de farklı değil” diyerek, şu ifadeleri kullandı:

“Evvela depremin etkilediği 10 şehrimizin tamamındaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza şifalar temenni ediyorum. Tüm vefat eden kardeşlerimin yakınlarına sabırlar diliyorum. Depremin yaşandığı andan itibaren önce valiliklerimiz, ardından bakanlarımız, bakanlıklarımız, kurumlarımız harekete geçerek vatandaşlarımızın yardımına koştular. Tabii ülke genelinde AFAD'ın koordinasyonunda bu işlerin takibi devam etti, devam ediyor, devam edecek.”

"BÖYLESİNE BÜYÜK BİR FELAKETE HAZIRLIKLI OLABİLMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Erdoğan, “Deprem bölgesindeki illerimize yardım konvoyları çıkarıldı. Bu şekilde de on binlerce insan deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza destek olmak için yollara düştü. Elbette eksikler var, şartlar çok açık, net ortada. Böylesine büyük bir felakete hazırlıklı olabilmek mümkün değildir. Devlet-millet omuz omuza vererek inşallah afetin yol açtığı yıkıntıları da kaldıracağız, hiçbir vatandaşımızı sahipsiz de bırakmayacağız” dedi.

"KİMSEYİ MAĞDUR ETMEYECEK BİR AFET YÖNETİMİ YÜRÜTECEĞİZ"

“Çalışmaların daha etin yürütülebilmesini teminen deprem alanını afet bölgesi ilan ettik” diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Ayrıca 10 ilimizi kapsayan OHAL kararı alarak süreci hızlandırdık. Gereken her adımı atarak kimseyi yıkıntılar altında bırakmayacak, kimseyi mağdur etmeyecek bir afet yönetimi yürüteceğiz. Tabii burada bir şeyi özellikle vurgulamak istiyorum. O da şudur. Bu dönem bir birlik beraberlik dönemidir. Dayanışma dönemidir. Böyle bir dönemde hala basit, siyasi çıkar uğruna çirkefçe hala burada olumsuz kampanyalar yürütmeyi ben şu anda hazmedemiyorum. Bunun yanında da üzerinde bulunan makamın sorumluluğu olmamış olsa ben bugün böyle konuşmam, çok daha farklı konuşurum. Zira şu anda mevcut hükümet tüm imkanlarını seferber ederek Hazine Maliye başta olmak üzere adımlarını atmış ve bu ara dönemde tüm depremzedelere onar bin lira verme kararını Kahramanmaraş'ta açıkladık.”

Erdoğan, “Vefat edenlerin sayısı 9 bin 57, yaralı sayısı 52 bin 979” şeklinde konuştu.