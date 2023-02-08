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Scholz: Bu kadar acı ve yıkım karşısında şok olduk

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, parlamentoda yaptığı konuşmada, milletvekillerine "Bu kadar acı ve yıkım karşısında şok olduk" dedi.
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Olaf Scholz
Olaf Scholz
avrupa Olaf Scholz Almanya Deprem Türkiye

HABER MERKEZİ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Maraş merkezli depremlerin ardından Almanya'nın Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu bir kez daha teyit etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, parlamentoda yaptığı konuşmada, milletvekillerine "Bu kadar acı ve yıkım karşısında şok olduk" dedi.

Türkiye ile dayanışma halinde olduklarını vurgulayan Scholz, "Hükümetimiz derhal Türk hükümetine destek sözü vermiştir. Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığım telefon görüşmesinde, bunu bir kez daha teyit ettim" ifadesini kullandı.

Scholz, Alman arama kurtarma ekiplerinin ve teknik uzmanların deprem bölgesinde çalışmaya başladığını ve ilave ekiplerin de yolda olduğunu aktardı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında geçen günlerde gerçekleşen telefon görüşmesine övgüde bulunan Scholz, "Böyle bir felaket karşısında daha da yakınlaşmalı, birbirimize destek olmalıyız" diye konuştu.

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