Genel

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’ndan yardım çağrısı

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu, Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına depremzedeler için yardım çağrısında bulundu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Türkiye Erbil Başkonsolosluğu Deprem

ERBİL (K24)

Konsolosluktan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlardan, deprem bölgelerine gönderilmek üzere kışlık giyecek, battaniye, uyku tulumu ve gıda malzemeleri gibi acil ihtiyaç malzemeleri bağışı yapılması istendi.

Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar için ihtiyaç listesi yayımlandı.

Açıklamada ayrıca, Türk Kızılay ve Erbil Başkonsolosluğu’nun iletişim bilgileri paylaşıldı.

Maraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, depremzedeler için de yardım çağrıları yapılıyor.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Barzani Yardım Vakfı da deprem bölgelerine arama kurtarma ekipleri ile ihtiyaç malzemeleri gönderdi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv