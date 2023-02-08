Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’ndan yardım çağrısı

ERBİL (K24)

Konsolosluktan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlardan, deprem bölgelerine gönderilmek üzere kışlık giyecek, battaniye, uyku tulumu ve gıda malzemeleri gibi acil ihtiyaç malzemeleri bağışı yapılması istendi.

Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar için ihtiyaç listesi yayımlandı.

Açıklamada ayrıca, Türk Kızılay ve Erbil Başkonsolosluğu’nun iletişim bilgileri paylaşıldı.

Maraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, depremzedeler için de yardım çağrıları yapılıyor.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Barzani Yardım Vakfı da deprem bölgelerine arama kurtarma ekipleri ile ihtiyaç malzemeleri gönderdi.