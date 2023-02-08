Kürdistan Bölgesi camilerinde depremde yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılınacak

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı ile Kürdistan Din Alimleri Birliği, depremde yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılınması kararı aldı.

Önümüzdeki Cuma günü, Kürdistan Bölgesi’ndeki camilerde Cuma namazını müteakiben, gıyabi cenaze namazı kılınacağı ve yaralılara şifa için dua edileceği belirtildi.

Öte yandan, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Barzani Yardım Vakfı, Türkiye ve Suriye’deki deprem bölgelerine yardım konvoyları ve arama kurtarma ekipleri gönderdi. Yeni yardım konvoylarının da gönderilmesi bekleniyor.

Bugün Bakanlar Kurulu da Kürdistan Bölgesi genelinde büyük bir yardım kampanyası başlatılması kararı aldı.