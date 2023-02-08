Karamollaoğlu: Kriz yönetimi yok, yönetim krizi var

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, deprem felaketi nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, hükümetin durumun vehametinin farkında olmadığını belirterek "Acılıyız, hüzünlüyüz ve artık aynı zamanda kızgınız da" dedi.

Karamollaoğlu açıklamasında "Üstüne üstlük şimdi bir de internet ulaşımını engellemeye karar veriyorsunuz. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır?" diye sordu.

Karamollaoğlu şunları söyledi:

İŞİNİZİ YAPIN DİYE SUSTUK

"Yaşadığımız felakette 60 saati geride bıraktık. Acılıyız, hüzünlüyüz ve artık aynı zamanda kızgınız da! İlk saatlerden beri biz, siz işinizi yapın diye sustuk; siz ise ne susuyor ne de işinizi gereği gibi yapıyorsunuz! Gün, dayanışma günü dedik, siz de dediniz; ama maalesef dayanışma göstermediniz! Gün, birlik ve beraberlik günü dedik; siz de dediniz; fakat buna da riayet etmiyorsunuz! Ayrıca sahada görülen durum ile iktidar olarak sizin açıklamalarınız arasındaki çelişkiler gösteriyor ki; ilk 72 saatin ne kadar kritik olduğunun ve durumun vahametinin daha farkında bile değilsiniz.

KRİZ YÖNETİMİ YOK, YÖNETİM KRİZİ VAR

Unutmayalım ki; hâlâ enkaz altında olan on binlerce insanımız var. Hâlâ en temel ihtiyaç maddelerine ulaşımda dahi büyük aksaklıklar var. Hâlâ atılması gereken en basit adımların atılmasında dahi büyük gecikmeler yaşanıyor. Bunlar kesinlikle kabul edilemez. Bunlar yokmuş, her şey yolundaymış gibi davranılması ise hiç kabul edilemez! Şurası çok net olarak görülüyor ki; büyük bir beceriksizlikle karşı karşıyayız. İmkan var, koordinasyon yok. Kriz yönetimi yok, yönetim krizi var. Adeta nerede ne yapacağını, ne zaman neyi konuşacağını bilmeyen bir yönetim karşısında; millet olarak acımızı dindirmeye, yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Çok kritik bir zaman dilimine girdik; artık yeter! Algıları değil, krizi yönetmeye çalışın lütfen.

SUSUN VE İŞİNİZİ YAPIN

En basit işleri bile talimatla yapan bakanlara, milletvekillerine ve bürokratlara da lütfen talimat verin. Artık sussunlar ve sadece işlerini yapsınlar. Laf yetiştirmeye çalışacaklarına, insanlarımızın taleplerini karşılamaya çalışsınlar. Vinç lazım, iş makinesi lazım, ekmek lazım, su lazım, yakıt lazım ve hepsi acil. Ara sokaklar, küçük mahalleler ve köyler hâlâ ulaşılmayı bekliyor. Bölgeden öncelikle kadın, çocuk ve yaşlıların acilen tahliye edilmesi gerekiyor.

BU NASIL BİR AKIL TUTULMASIDIR

Üstüne üstlük şimdi bir de internet ulaşımını engellemeye karar veriyorsunuz. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Anlamak mümkün değil! Tekrar ediyorum; artık işinizi yapın. Allah aşkına artık siyasi kaygılarınızı bir kenara bırakın. Tek ve ortak kaygımız; enkazlara ulaşmak, insanlarımızı kurtarmak, yaraları sarmak olsun. Cenâb-ı Allah, büyük bir emek sarf eden görevlilerimizin ve gönüllülerimizin yardımcısı olsun, vatandaşlarımıza sabırlar ihsan eylesin."