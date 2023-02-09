Politika

Son bilanço: Depremlerde can kaybı 12 bin 873’e yükseldi

AFAD, saat 07.45 itibarıyla Maraş merkezli depremlerde 12 bin 873 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 937 kişinin yaralandığını bildirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Depremde can kayıpları artıyor (Foto: AA)
Depremde can kayıpları artıyor (Foto: AA)
kürdistan Maraş Deprem

HABER MERKEZİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Maraş'ta Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğünde ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini belirtti.

Depremlerin ardından 1052 artçı deprem meydana gelirken, SAKOM'dan alınan son bilgilere göre, Maraş, Antep, Urfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 12 bin 873 kişi hayatını kaybetti, 62 bin 937 kişi de yaralandı.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan 22 bin 277 arama kurtarma personeli görev yapıyor. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personelinin sayısı ise 5 bin 709.

Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Gönüllüler, Yerel Güvenlik ve Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 110 bin 571'e ulaştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv