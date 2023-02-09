Son bilanço: Depremlerde can kaybı 12 bin 873’e yükseldi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Maraş'ta Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğünde ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini belirtti.

Depremlerin ardından 1052 artçı deprem meydana gelirken, SAKOM'dan alınan son bilgilere göre, Maraş, Antep, Urfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 12 bin 873 kişi hayatını kaybetti, 62 bin 937 kişi de yaralandı.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan 22 bin 277 arama kurtarma personeli görev yapıyor. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personelinin sayısı ise 5 bin 709.

Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Gönüllüler, Yerel Güvenlik ve Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 110 bin 571'e ulaştı.