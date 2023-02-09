Hatay’daki cezaevinde isyan: 3 mahkum hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ

Türkiye Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Maraş'taki depremin ağır yıkıma neden olduğu Hatay'daki T Tipi Kapalı Cezaevi'nde ailelerinin yanına gitmek isteyen tutuklu ve hükümlülerin isyan girişiminde bulunduğu iddiasını doğruladı.

CTE, firar girişiminin önlenmesi için yapılan müdahale sırasında 12 adli hükümlü ve tutuklunun yaralandığını, hastaneye sevk edilen yaralılardan 3'ünün hayatını kaybettiğini, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını duyurdu.

CTE'den yapılan yazılı açıklamada, Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan bir kısım adli hükümlü ve tutuklunun firar teşebbüsünde bulunduğu ve ardından yangın çıkardığı ifade edildi.

CEZAEVİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ, BOŞALTILDI

"Firarı önlemek, yangını söndürmek ve ceza infaz kurumundaki tutuklu ile hükümlülerin güvenliğini sağlamak için yasal mevzuat çerçevesinde gerekli müdahalenin yapıldığı" aktarılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Olaylara müdahale sırasında 12 adli hükümlü ve tutuklu yaralanmış, hastaneye sevk edilen yaralılardan 3'ü vefat etmiştir. Hadisenin soruşturulması için Adalet Bakanımız tarafından Adalet Bakanlığı müfettişleri ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kontrolörleri görevlendirilmiş, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Ceza infaz kurumunda kadın hükümlü/tutuklulara tecavüz edildiği iddiaları ve diğer asılsız ithamlar tamamen gerçek dışıdır."

Açıklamada, olaylar sonucu ceza infaz kurumunun kullanılamaz halde tahrip edilmesi nedeniyle hükümlü ve tutukluların başka ceza infaz kurumlarına sevkinin sağlandığı bilgisine yer verildi.

CTE’DEN İKİNCİ AÇIKLAMA

Bu arada, CTE’den yapılan ikinci yazılı açıklamada, “Bazı basın-yayın organları ile sosyal medya platformlarında Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna ait olduğu iddia edilen görüntüler Kahramanmaraş Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna aittir” denilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Yaşanan olayda, Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumundan dışarıya çıkmaya çalıştığı, kurum dış güvenliğini sağlamakla görevli olan jandarma taburunun mevzuat çerçevesinde müdahalesi sonucu firar teşebbüsü önlenmiş ve kurum güvenliği sağlanmıştır.

Yapılan müdahale esnasında herhangi bir ölüm hadisesi yaşanmamıştır. Hadisenin soruşturulması için Adalet Bakanımız tarafından Adalet Bakanlığı müfettişleri ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kontrolörleri görevlendirilmiştir.

Bunun dışındaki iddialar gerçek dışıdır.”