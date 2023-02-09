Zelenskiy ve Sunak, Londra Deklarasyonu’nu imzaladı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sürpriz Londra ziyareti kapsamında İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen ‘Londra Deklarasyonu’nu imzaladı.

Deklarasyonda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 2014 ve 2022'deki saldırıları için, "Avrupa'nın güvenliği ve insanların kendi geleceklerini tayin etme hakkına saldırıyorlar. Özgürlüğümüzü tehdit ediyorlar" ifadeleri kullanıldı.

Rusya karşısında İngiltere ve Ukrayna'nın dayanışma içinde olduğu vurgulanan deklarasyonda, İngiltere'nin Ukrayna'nın bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve sınırlarını sarsılmaz şekilde desteklemeye devam edeceği aktarıldı.

Deklarasyonda, Ukrayna'nın NATO üyeliği de dahil kendi güvenliğiyle ilgili arayışlarına destek verileceğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, yalnızca kendi topraklarını değil ortak değerlerimiz ve uluslararası hukukun temel prensiplerini oluşturan BM Şartı'nı da koruyor. Ülkelerimiz Rusya'nın 'etki alanı' iddiasını ve güç kullanarak sınırları değiştirme adımlarını reddediyor. Egemenlik ve kendi kaderini tayin etme değerlerini savunuyoruz. Rusya'nın uyguladığı vahşetin bir daha yaşanmaması konusundaki kararlılığı paylaşıyoruz."

YAPTIRIMLAR DEVAM EDECEK

İngiltere'nin Ukrayna'ya savaşın başından bu yana yolladığı insani, askeri ve ekonomik desteğin 4 milyar sterlini bulduğu aktarılan deklarasyonda, 2015'ten bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personelinin de İngiltere'de eğitim aldığı hatırlatıldı.

Deklarasyonda, Ukrayna'ya askeri desteğin devam edeceği, İngiltere'nin 1200 Rus ile 120 kuruluşa yaptırım uyguladığı belirtilerek, "Rus ekonomisinin kilit sektörlerine, Rusya'da veya Rusya dışında savaşı destekleyen veya savaştan kar elde edenlere karşı yeni yaptırımlar uygulayacağız" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Tahıl Anlaşması'na da değinilen deklarasyonda, "Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ulaşması için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Buna Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın ve en kırılgan gruplar için gıda güvenliğini sağlayacak 'Ukrayna Tahılı' programının devamlılığını sağlamak da dahil" değerlendirmesinde bulunuldu.

"Ukrayna'nın egemenliği sağlanmadan Avrupa güvenliği sağlanamaz" denilerek, İngiltere'nin Zelenskiy'nin öne sürdüğü barış planını da olumlu karşıladığı aktarıldı.

Deklarasyonda, Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılması konusunun ele alınacağı bir konferansın 21-22 Haziran'da Londra'da düzenleneceği kaydedildi.