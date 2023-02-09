Politika

Sudani: Petrol sorununu Kürtlerin rızasıyla çözmek için çalışıyoruz

Irak Başbakanı Sudani, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunları çözmek için çalıştıklarını söyledi.
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Irak Muhammed Şiya es-Sudani Erbil Bağdat petrol sorunu

HABER MERKEZİ

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Kürtlerin rızasıyla petrol sorunu ve Irak-İran sınırındaki güvenlik durumunu çözmek için çalışacaklarını söyledi.

Şarkul Avsat gazetesine konuşan Irak Başbakanı Sudani, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunları çözmek için çalıştıklarını söyledi.

Petrol meselesi ve Irak-İran sınırındaki durum hakkında konuşan Sudani, “Bu meseleleri Kürtlerin rızasıyla çözmek için yakında Bağdat'ta bir anlaşma imzalayacağız” dedi.

Irak Başbakanı, “DAİŞ bir tehdit olamaz. Çünkü toprak kontrol etme gücü yok ve Irak güçleri DAİŞ’le yüzleşebilir” ifadelerini kullandı.

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