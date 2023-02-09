Sudani, Esad ile depremzedelere yardımı görüştü

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Irak Başbakanı’nın ofisinden yapılan açıklamada, Sudani’nin Esad’la görüşmesinde Irak halkı ve hükümetinin depremzedelerin acı dolu felaketinde Suriye halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladığı bildirildi.

Göreve gelmesinin ardından Esad’la ilk görüşmesini gerçekleştiren Sudani’nin depremde yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dilediği belirtildi.

Sudani’nin görüşmede "Irak, insani görev ve iki ülke halklarını birleştiren kardeşlik bağları temelinde, Suriyeli kardeşlerine sivil savunma alanında destek sağlamak için inisiyatif almıştır. Yakıt, tıbbi, sağlık ve gıda yardım malzemeleri dahil olmak üzere sağlık ekipleri ve acil insani yardım gönderme girişimindedir” dediği kaydedildi.

Irak Başbakanı’nın Suriye'nin güvenlik ve istikrarının önemine ve çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin güçlendirilmesine işaret ettiği belirtildi.