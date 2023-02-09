Politika

Tayvan Cumhurbaşkanı ve Yardımcısı maaşlarını depremzedelere bağışlayacak

Tayvan'da başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ve Yardımcısı William Lai'nin birer aylık maaşlarının Türkiye'deki depremzedelere yardım için bağışlanacağı bildirildi.
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Tsai Ing-wen
Tsai Ing-wen
dünya Tayvan Deprem

HABER MERKEZİ

Açıklamada Cumhurbaşkanı Tsai ve yardımcısı Lai'nin "Türkiye'nin deprem bölgesini en kısa sürede yeniden inşa etmesine yardımcı olmak için üzerlerine düşeni yapmayı umdukları" belirtildi.

Geçen yıl Tsai ve Lai, savaştan zarar gören Ukrayna'ya yönelik insani yardım faaliyetlerine destek için yine bir aylık maaşlarını bağışlamışlardı. Cumhurbaşkanı Tsai'nin aylık maaşı yaklaşık 13 bin 300 dolar civarında.

Tayvan, Türkiye'de meydana gelen deprem için 2 milyon dolar yardım ayırmış ve arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere iki kurtarma ekibi göndermişti.

Açıklamada iki aylık maaşın Tayvan tarafından Türkiye'ye gönderilen yardımlara ek yapılacağı belirtildi.

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