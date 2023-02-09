Politika

Erdoğan’dan Başkan Barzani’ye teşekkür

Erdoğan, Başkan Barzani’ye, depremdeki dayanışmalarından dolayı teşekkür etti.
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kürdistan Mesud Barzani Recep Tayyip Erdoğan Deprem

ERBİL (K24)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Mesud Barzani’yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Başkan Barzani ve Kürdistan Bölgesi’ne, Türkiye halkı ve depremzedelerle olan dayanışmaları için teşekkür etti.

Maraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan depremler nedeniyle Kürdistan Bölgesi ilk gün harekete geçti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Barzani Yardım Vakfı depremden etkilenen bölgelere arama-kurtarma ve sağlık ekiplerinin yanı sıra acil ihtiyaç malzemeleri sevk etti.

Hükümet ayrıca Kürdistan Bölgesi genelinde büyük bir yardım kampanyası başlattı.

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