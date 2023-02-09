Maraş merkezli depremlerde can kaybı 14 bin 351'e yükseldi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yaptığı son açıklamada, “Depremin ilk dakikalarından itibaren başta AFAD, TSK, Jandarma, Polis arama kurtarma personelleri olmak üzere ülkemizin tüm kapasitesi afet bölgesine sevk edilmiştir” dedi.

“24 bin 727’si arama kurtarma personeli olmak üzere eşitli kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 113 bin 318 personel ve gönüllü afet müdahale çalışmalarında bulunmaktadır” diyen Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülke genelinden deprem bölgesine 1245 ambulans, 245 UMKE timi ve 5 uçak ambulans ile toplam 6572 sağlık personeli sahada hizmet vermektedir.

Ayrıca 918 vinç, 421’i ekskavatör olmak üzere toplam 10 binin üzerinde iş makinesi sahada aktif çalışmaktadır. Bölgeye lojistik desteği sağlamak üzere 22 gemi, 81 uçak ve 79 helikopter görevlendirilmiş olup 1122 sorti gerçekleştirmiştir. Depremden etkilenen illerimizde beslenme ihtiyacını karşılamak için 88 seyyar mutfak ve 79 ikram aracı hâlihazırda hizmet vermektedir. Barınma imkanı sağlanan afetzede sayısı 750 bini geçti.”

ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremlerle ilgili incelemelerde bulunduğu Antep’te açıklama yaptı.

Erdoğan, "Hedefimiz 1 yıl içinde konutlar inşa etmek" diyerek, şunları belirtti:

“OHAL ne getirecek? Bu, süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına, fesat gruplarına karşı OHAL ile müdahale etme imkanını devlete vermiş olacaktır. Bugün Meclis'te 3 aylık OHAL ilanını yapacağız. Yağmalama olaylarına OHAL yetkileri ile müdahale edilecek.”