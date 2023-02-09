Maraş merkezli depremlerde can kaybı 14 bini aştı

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Erdoğan, depremlerle ilgili incelemelerde bulunduğu Antep’te açıklama yaptı.

10 ilde 14 bin 14 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Erdoğan, “63 bin 794 yaralı ve 6 bin 444 bina yıkıldı. Gaziantep'te ise 9 bin 400 can kaybı, 10 bin 395 yaralı bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Hedefimiz 1 yıl içinde konutlar inşa etmek" diyerek, şunları belirtti:

“OHAL ne getirecek? Bu, süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına, fesat gruplarına karşı OHAL ile müdahale etme imkanını devlete vermiş olacaktır. Bugün Meclis'te 3 aylık OHAL ilanını yapacağız. Yağmalama olaylarına OHAL yetkileri ile müdahale edilecek.”