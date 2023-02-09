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Maraş merkezli depremlerde can kaybı 14 bini aştı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 14 bin 14'e yükseldiğini açıkladı.
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kürdistan Deprem Maraş Antep Recep Tayyip Erdoğan OHAL

HABER MERKEZİ

Erdoğan, depremlerle ilgili incelemelerde bulunduğu Antep’te açıklama yaptı.

10 ilde 14 bin 14 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Erdoğan, “63 bin 794 yaralı ve 6 bin 444 bina yıkıldı. Gaziantep'te ise 9 bin 400 can kaybı, 10 bin 395 yaralı bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Hedefimiz 1 yıl içinde konutlar inşa etmek" diyerek, şunları belirtti:

“OHAL ne getirecek? Bu, süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına, fesat gruplarına karşı OHAL ile müdahale etme imkanını devlete vermiş olacaktır. Bugün Meclis'te 3 aylık OHAL ilanını yapacağız. Yağmalama olaylarına OHAL yetkileri ile müdahale edilecek.”

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