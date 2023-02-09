Genel

Kürdistan Bölgesi: Depremzedeler için yardım kampanyası sürüyor

Kürdistan Bölgesi vatandaşları Maraş merkezli depremlerden etkilenenlere yardımcı olmak için pek çok yerde başlattıkları kampanyaları sürdürüyor.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Kürdistan Bölgesi Rojava Maraş depremi Mesrur Barzani yardım kampanyası Suriye Türkiye Barzani Yardım Vakfı

ERBİL (K24)

Erbil, Süleymaniye ve Duhok’tan çok sayıda kişi, depremzedelere yardımcı olmak için başlattıkları kampanyaları sürdürüyor.

Yardım kampanyalarına ilişkin açıklama yapan Erbil Valisi Omed Xoşnaw, Başbakan Mesrur Barzani’nin talimatıyla Maraş merkezli depremlerden etkilenen insanlar için kapsamlı yardım kampanyasını başlattıklarını söyledi.

Yeni yardımların depremin yaşandığı Türkiye ile Kürt illeri dışında Rojava ve Suriye’ye de sağlanacağı belirtildi.

Ayrıca Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi'ndeki bağımsız idarelerin yetkililerinden de bu konuda çalışma yapmasını istedi.

Bu arada Kürdistan Bölgesi acil durum konvoylarının Rojava ve kuzey Suriye’ye geçişi için de gerekli çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

Barzani Yardım Vakfı (BCF), yaşanan depremlerin ardından afetzedelere yardım için geniş bir ekip hazırlayarak tıbbi malzemeler ve ilk yardım konvoyunu Kuzey Kürdistan ve Türkiye'ye ulaştırmıştı.

Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da Başbakan Mesrur ​​Barzani'nin talimatıyla depremzedelere yardım ve destek amacıyla Türkiye ile Suriye'ye acil durum ekipleri, acil durum doktorları, çok sayıda uzman ve sağlık çalışanı, ambulanslar ve çok miktarda tıbbi malzemenin gönderildiği ifade edilmişti.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv