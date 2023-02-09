Kürdistan Bölgesi: Depremzedeler için yardım kampanyası sürüyor

ERBİL (K24)

Erbil, Süleymaniye ve Duhok’tan çok sayıda kişi, depremzedelere yardımcı olmak için başlattıkları kampanyaları sürdürüyor.

Yardım kampanyalarına ilişkin açıklama yapan Erbil Valisi Omed Xoşnaw, Başbakan Mesrur Barzani’nin talimatıyla Maraş merkezli depremlerden etkilenen insanlar için kapsamlı yardım kampanyasını başlattıklarını söyledi.

Yeni yardımların depremin yaşandığı Türkiye ile Kürt illeri dışında Rojava ve Suriye’ye de sağlanacağı belirtildi.

Ayrıca Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi'ndeki bağımsız idarelerin yetkililerinden de bu konuda çalışma yapmasını istedi.

Bu arada Kürdistan Bölgesi acil durum konvoylarının Rojava ve kuzey Suriye’ye geçişi için de gerekli çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

Barzani Yardım Vakfı (BCF), yaşanan depremlerin ardından afetzedelere yardım için geniş bir ekip hazırlayarak tıbbi malzemeler ve ilk yardım konvoyunu Kuzey Kürdistan ve Türkiye'ye ulaştırmıştı.

Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da Başbakan Mesrur ​​Barzani'nin talimatıyla depremzedelere yardım ve destek amacıyla Türkiye ile Suriye'ye acil durum ekipleri, acil durum doktorları, çok sayıda uzman ve sağlık çalışanı, ambulanslar ve çok miktarda tıbbi malzemenin gönderildiği ifade edilmişti.