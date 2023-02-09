Genel

KDP-S, Afrinli depremzedeler için yardım kampanyası başlattı

Kürdistan Demokrat Partisi-Suriye (KDP-S) başkent Erbil’de Afrin’deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan KDP-S Afrin Deprem Nuri Brimo

ERBİL (K24)

KDP-S, Afrinli depremzedeler için Kürdistan Bölgesi’nde yardım kampanyası başlattı.

KDP-S Merkez Komite Üyesi Nuri Brimo, yaşanan depremin beraberinde insani felaket getirdiğini kaydederek, yüzlerce binanın yıkıldığını ve yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Brimo, on binlerce kişinin evsiz kaldığını, kış şartlarında dışarıda kalan bu insanların acil yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Felaketin sonuçlarıyla mücadele etmenin bir ülkenin imkanlarının üstünde olduğunu bildiren Brimo, KDP-S olarak ellerinden gelen desteği sunacaklarını belirtti.

Brimo, uluslararası toplumu ve yardım kuruluşlarını Afrin ve Cinderes’e yardım etmeye çağırdı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv