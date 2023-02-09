KDP-S, Afrinli depremzedeler için yardım kampanyası başlattı

ERBİL (K24)

KDP-S, Afrinli depremzedeler için Kürdistan Bölgesi’nde yardım kampanyası başlattı.

KDP-S Merkez Komite Üyesi Nuri Brimo, yaşanan depremin beraberinde insani felaket getirdiğini kaydederek, yüzlerce binanın yıkıldığını ve yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Brimo, on binlerce kişinin evsiz kaldığını, kış şartlarında dışarıda kalan bu insanların acil yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Felaketin sonuçlarıyla mücadele etmenin bir ülkenin imkanlarının üstünde olduğunu bildiren Brimo, KDP-S olarak ellerinden gelen desteği sunacaklarını belirtti.

Brimo, uluslararası toplumu ve yardım kuruluşlarını Afrin ve Cinderes’e yardım etmeye çağırdı.