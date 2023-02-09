Sağlık Bakanı: Kürdistan Bölgesi’nden deprem bölgelerine 20 ton tıbbi malzeme gönderdik

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanı Saman Berzinci, düzenlediği basın toplantısında Maraş merkezli depremler ardından Türkiye ve Suriye’ye yapılan yardımlarla ilgili bilgiler verdi.

Saman Berzinci, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Türkiye Suriye’de deprem bölgelerine yardım için kapsamlı bir kampanya başlattığını ifade etti.

Kampanyaların valiler ve bağımsız idare yetkililerinin öncülüğünde devam ettiğini belirten Berzinci, “Türkiye, Erbil Başkonsolosluğu aracılığıyla resmi olarak daha çok tıbbi malzeme talebinde bulundu. Türkiye vatandaşlarının sağlık malzemelerine ciddi ihtiyaçları var. Başbakan Mesrur Barzani’nin talimatıyla ilgili tüm kurumlar harekete geçti” dedi.

Şimdiye kadar Türkiye ve Suriye’de deprem bölgelerine 20 ton tıbbi malzeme gönderdiklerini ifade eden Bakan Berzinci, Barzani Yardım Vakfı’nın da deprem bölgelerine tıbbi malzeme sağladığını dile getirdi.

Maraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan depremler nedeniyle Kürdistan Bölgesi ilk gün harekete geçti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Barzani Yardım Vakfı depremden etkilenen bölgelere arama-kurtarma ve sağlık ekiplerinin yanı sıra acil ihtiyaç malzemeleri sevk etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Mesud Barzani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Başkan Bazrani ve Kürdistan Bölgesi’ne, Türkiye halkı ve depremzedelerle olan dayanışmaları için teşekkür etti.