Erdoğan açıkladı: Can kaybı 16 bin 170’e ulaştı

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maraş merkezli depremlerde 16 bin 170 kişinin hayatını kaybettiğini, 64 bin 194 kişinin yaralandığını açıkladı.

Erdoğan, “Bu depremler 10 büyük ilimizde çok büyük yıkımlara sebep olmuştur. Osmaniye'miz de depremin vurduğu şehirlerdir. Şu an itibariyle depremin yol açtığı yıkıntılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 170'e ulaştı. Yaralılarımız ise 64 bin 194'e ulaştı. Yıkılan bina sayısı 6 bin 44. Osmaniye'de ise 326 bina yıkılmış, 877 vatandaşımız vefat etmiş 2 bin 220 vatandaşımız yaralanmıştır” dedi.

“İster istemez bazı gecikmeler ve eksiklikler de yaşanabiliyor” diyen Erdoğan, şunları söyledi:

“Vatandaşımız devletin tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde olduğunu biliyor. Sayıları 100 binlerce ifade edecek kişi çalışmalarda görev aldı. Ülkemizin dört bir yanından her türlü ekip, araç gereç bölgeye yönlendirilmiştir. Şu anda parlamentomuzda OHAL kararına kadar tüm adımları attık ve öyle zannediyorum ki 1 saat içerisinde parlamento kararını verecektir.

Enkazın kaldırılmasının ardından inşallah 1 yıl içinde depremin yaşandığı şehirlerimizi hatırlayın biz yeni baştan inşa ettik. Van, Malatya, Elazığ, İzmir, Düzce depremlerinde bunları gerçekleştirdik.”