Okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi

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Türkiye Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim öğretime verilen arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldıklarıı açıkladı.

TRT Haber'e konuşan Mahmut Özer, " Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık. Tüm Türkiye'de okullar 20 Şubat'ta başlayacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Özer, NTV’ye deprem bölgesine ilişkin yaptığı açıklamada "2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrenciler istedikleri taktirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak" dedi.

YÖK: ÜNİVERSİTELERİN BAHAR YILI AÇILIŞI İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR ERTELENDİ

Öte yandan üniversitelerin bahar yarıyılının açılışı hakkında açıklamada bulunan Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), açılışların ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini duyurdu.

YÖK'ün açıklamasında deprem sonrasında oluşan duruma dikkat çekilerek, "Tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.