Politika

Depremden etkilenen 10 ili kapsayan OHAL tezkeresi TBMM’de kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, Maraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde olağanüstü hal (OHAL) ilanıyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin tezkere kabul edildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
tbmm
tbmm
türkiye OHAL kararı Deprem Maraş

HABER MERKEZİ

Genel Kurul, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması sonrasında, depremde hayatını tüm vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Ardından OHAL ilanıyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin tezkere üzerinde görüşmelere geçildi.

İlk sözü hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay aldı.

Oktay “6 Şubat pazartesi günü 04:17’de Maraş Pazarcık’ta 7,7 büyüklüğünde ve aynı gün 13:24’te Maraş Elbistan’da 7,6 büyüklüğünde meydana gelen iki büyük depremle sarsıldık” ifadelerini kullandı.

OHAL, Maraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Antep, Urfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde uygulamada olacak.

TBMM onayına sunulan OHAL ile ilgili Genel Kurul’da CHP, HDP ve İYİ Parti ret oyu kullandı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv