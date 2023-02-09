Depremden etkilenen 10 ili kapsayan OHAL tezkeresi TBMM’de kabul edildi

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Genel Kurul, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması sonrasında, depremde hayatını tüm vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Ardından OHAL ilanıyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin tezkere üzerinde görüşmelere geçildi.

İlk sözü hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay aldı.

Oktay “6 Şubat pazartesi günü 04:17’de Maraş Pazarcık’ta 7,7 büyüklüğünde ve aynı gün 13:24’te Maraş Elbistan’da 7,6 büyüklüğünde meydana gelen iki büyük depremle sarsıldık” ifadelerini kullandı.

OHAL, Maraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Antep, Urfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde uygulamada olacak.

TBMM onayına sunulan OHAL ile ilgili Genel Kurul’da CHP, HDP ve İYİ Parti ret oyu kullandı.