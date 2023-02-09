Erdoğan depremlerle ilgili son verileri paylaştı: 16 bin 546 can kaybı

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maraş depreminin vurduğu illerden biri olan Kilis'te açıklamalarda bulundu.

Can kaybının 16 bin 546'ya, yaralı sayısının ise 66 bin 132'ye yükseldiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

“Ne yazık ki şu ana kadar çok ciddi vefat durumumuz, yaralı sayımız var. Dün depremin merkezi Kahramanmaraş ile depremden en çok etkilenen Hatay'daydım. Şu an itibarıyla can kaybımız 16 bin 546'ya ulaştı. 66 bin 132 yaralımız var.”

“Devletimiz tüm kurumlarıyla yardım çalışmalarını süratle başlatmıştır” diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Ekipler sahada görev başındadır ve tüm lojistik merkezlerine yerli yabancı her türlü yardım akmaktadır. Hem malzemelerin hem personelin deprem bölgesindeki organizasyonu AFAD tarafından yürütülmektedir. Eksikler olabiliyor ve bu eksiklikleri süratle giderme gayreti içindeyiz. Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız. Şu an itibarıyla depremzede vatandaşlarımıza 10 bin lira destek vereceğiz ve konutları yıkılan vatandaşlarımıza TOKİ vasıtasıyla 1 yıl içerisinde evlerinin inşasını gerçekleştireceğiz.

Derdimiz bundan önceki gerek Van depreminde, gerek Bingöl'de, gerek İzmir'de, gerek ise Malatya, Elazığ'da nasıl süratle inşaatları tamamlayıp sahiplerine teslim ettiysek, aynı şekilde şimdi de bu 10 vilayetimizde hiç endişe olmasın, vatandaşlarımız süratle konutlarına sahip olacaklardır. Hiçbir vatandaşımız konutsuz kalmayacak.”