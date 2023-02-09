Miçotakis’ten K24’e: Şimdi Türkiye ve Suriye’ye yardım etme vakti

ERBİL (K24)

Düzenlediği basın toplantısında K24 muhabirinin sorusunu yanıtlayan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Maraş merkezli depremlerle ilgili “Şimdi siyasi uzlaşmazlıkları bir kenara bırakarak Türkiye ve Suriye’ye yardım etme vaktidir” ifadelerini kullandı.

“Yunanistan depremlerden sonra Türkiye’ye ilk arama kurtarma ekibi gönderen ülkedir” diyen Kiryakos Miçotakis, “O ekipler birkaç insanı enkazdan kurtardı. Ardından diğer arama kurtarma ekibini ve 5 uçak yardım malzemesi gönderdik” şeklinde konuştu.

İlk görevlerinin komşu ülkelere yardım etmek olduğunu vurgulayan Miçotakis, “Siyasi çelişkileri bir kenara bırakarak şu anda felaketle yüz yüze olan Türkiye ve Suriye halkına ulaşmalıyız” dedi.

Miçotakis, şunları kaydetti:

“Ülkelerimiz arasındaki ilişki için, yardım ekiplerimizim Türkiye’nin yardım ekipleriyle beraber Türk bir çocuğun kurtarılması için çaba harcamasından öte bir mesaj bulamıyorum. Çoğu zaman dile getirdiğim gibi, Yunanistan ve Türkiye dosttur.”