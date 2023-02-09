Eski AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı kardeşiyle beraber ölü bulundu

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Olay, dün Ankara'nın Ayaş ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi.

Ankara’nın Ayaş ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde Eski Gaziemir Belediye Başkanı Adnan Yüksel’in oğlu olan ve bir dönem AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüten 35 yaşındaki Adil Yüksel, kardeşi Berke Yüksel (30) ile birlikte Ankara’dan İzmir’e dönüş yolundaki dinlenme tesisinde, otomobilin içinde hareketsiz bulundu.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları kontrolde, 2 kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi.

İntihar şüphesi değerlendirilen 2 kardeşin kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsi ve kriminal incelemenin ardından belli olacak.

Yüksel kardeşlerin cenazeleri, İzmir’de defnedileceği öğrenildi. (Kaynak: İHA)