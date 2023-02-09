Politika

Eski AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı kardeşiyle beraber ölü bulundu

Eski AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Adil Yüksel ile kardeşi Berke Yüksel, Ankara’daki bir dinlenme tesisinde otomobilin içinde ölü olarak bulundu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Adil Yüksel AK Parti izmir

HABER MERKEZİ

Olay, dün Ankara'nın Ayaş ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi.

Ankara’nın Ayaş ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde Eski Gaziemir Belediye Başkanı Adnan Yüksel’in oğlu olan ve bir dönem AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüten 35 yaşındaki Adil Yüksel, kardeşi Berke Yüksel (30) ile birlikte Ankara’dan İzmir’e dönüş yolundaki dinlenme tesisinde, otomobilin içinde hareketsiz bulundu.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları kontrolde, 2 kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi.

İntihar şüphesi değerlendirilen 2 kardeşin kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsi ve kriminal incelemenin ardından belli olacak. 

Yüksel kardeşlerin cenazeleri, İzmir’de defnedileceği öğrenildi.  (Kaynak: İHA)

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv