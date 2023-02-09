Hatayspor ligden çekildi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, deprem nedeniyle Hatayspor'un Süper Lig'den çekildiğini açıkladı.

Mehmet Büyükekşi, "Hatayspor Kulübü bugün yazı gönderdi. Bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz" dedi.

Maraş merkezli, 10 ilin etkilendiği 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından futbol müsabakalarına ara verilmişti.

Bugün Kulüpler Birliği ile İstanbul'da basın toplantısı düzenleyen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, maçları 3-4 Mart tarihleri arasında oynanması kararı aldıkları aktardı.

Büyükelçi "Bugün Hatayspor Kulübü, federasyonumuza bir yazı gönderdi. Hatayspor Kulübü bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Biz de inşallah yarın veya öbür gün yönetim kurulu toplantısı yapacağız" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal'la da görüştüğünü aktaran Büyükekşi, "Gaziantep Futbol Kulübü Başkanımız online bağlandı. Onlar bugün itibariyle bir karar veremediler. Pazartesi sabahına kadar onlara süre verdik. Eğer onlar da çekilmek isterlerse bu iki kulübümüzün bu sezon Süper Lig'de hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yolumuza devam etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, toplantı devam ederken Hatayspor ligden çekilme yazısının geldiğini söyledi.

Koç, "Şunu söylemek istiyorum: Hatayspor'un kararı verilmiştir. Gaziantep ne karar verirse versin futbol paydaşları olarak karar verdik. Bu kulüplerin çekeceği her türlü mali yükü devletimizle, Spor Bakanlığımızla, yayıncı kuruluşumuzla, federasyonumuzla, kulüplerimizle bizler göğüslemek durumundayız diye aramızda konuştuk" dedi.

Yayıncı kuruluş Bein Sports'la da görüşeceklerini dile getiren Koç, "Onlara da çok iş düşüyor. Verilen fikirlerden bir tanesi, belki ilk 2-3 haftayı, en azından 1 haftayı tüm halkımızın izleyebileceği şekilde şifresiz yayınlanması. Bunu yayıncı kuruluşa sunacağız" şeklinde konuştu.

Enkaz altında kalan Hatayspor futbolcusu Christian Atsu'nun durumuyla ilgili soru üzerine Mehmet Büyükekşi, "Bugün Hatayspor Başkanımız Aydın beyle uzun bir görüşme yaptık. Yardımcı antrenörleri Taner Savut'un da enkaz altında olduğunu söyledi. Bir şey daha söyledi, siyahi bir kişinin enkaz altından kurtarıldığını ama Atsu mu değil mi, tam bilinmediğini, ambulansa bindirildiğini söyledi. Araştırıyoruz hala bir haber alamadık. Tam bir netlik yok. İnşallah çıkarılan kişilerin içerisindedir, temennimiz o" ifadelerini kullandı.