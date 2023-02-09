Depremlerde dördüncü gün: Can kaybı 17 bin 674 oldu

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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Maraş merkezli depremlerde 17 bin 674 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte , Maraş merkezli depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fahrettin Koca, depremlerde 17 bin 406 kişinin hayatını kaybettiğini, 71 bin 806 kişinin yaralandığını bildirdi.

“Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ettikçe tablonun vehameti de maalesef büyüyor” diyen Kahrettin Koca, şöyle devam etti:

“Bu acıyı tarif etmemin mümkün olmadığının farkındayım. Son durumu paylaşmak gerekirse, Kahramanmaraş 4 bin 879 vefat, 9 bin 243 yaralı. Gaziantep, 2 bin 141 vefat, 11 bin 563 yaralı. Şanlıufa, 304 vefat, 4 bin 663 yaralı. Diyarbakır, 212 vefat, 899 yaralı. Adana, 408 vefat, 7 bin 450 yaralı. Adıyaman, 3 bin 105 vefat, 11 bin 778 yaralı. Malatya, 289 vefat, 7 bin 300 yaralı. Osmaniye, 878 vefat, 2 bin 224 yaralı. Hatay, 5 bin 111 vefat, 15 bin 613 yaralı. Kilis, 74 vefat, 754 yaralı. Elazığ, 5 vefat, 379 yaralı olmak üzere an itibarıyla toplam 17 bin 406 vatandaşımız hayatını kaybetti, 71 bin 866 vatandaşımız yaralandı.”

Fahretin Koca, şunları kaydetti:

“Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgesine sevk edilen ekiplerimiz ve bölgedeki mevcut kapasitemizle birlikte şu an afet bölgesine toplam 2 bin 101 ambulans, 296 UMKE aracı, 5 uçak ambulans, 7 helikopter ambulansımız ve 14 bin 429 acil sağlık personelimiz görev yapıyor.

Bölgeye diğer illerimizden bin 859 tabip uzman tabip ile 6 bin 841 sağlık ve destek personelimiz de geldi. Dolayısıyla 10 ildeki sağlık tesislerimizde ilave olarak 17 bin 929'u hekim, 111 bin 486 sağlık personeli olmak üzere 143 bin 829 personelimiz hizmet veriyor. Depremde yaralanan vatandaşlarımızın sağlıklarına bir an evvel kavuşabilmeleri için en hızlı şekilde aksiyon almaya devam ediyoruz.

Şu ana kadar afet bölgelerinde ilk müdahaleleri tamamlanan yaralı vatandaşlarımızdan tedavisi ilgili bölgede tamamlanmayacak olan yaralılarımızdan hava ambulansları ile bin 500'e yakın, kara ambulanslarımızla 13 bin 370, Milli Savunma Bakanlığı'mızın TCG İskenderun gemisi ile ise üç seferde 327 yaralımızın ve yakınlarının naklini sağladık. Tüm bölgede toplamda 77 acil müdahale ünitesi ve sahra çadırı kurduk. Bölgeye şu ana kadar üç uçak, bir helikopter, 76 tır, 39 kamyon, 38 araç dolusu ilaç ve tıbbi malzeme teslim edildi.”