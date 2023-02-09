Depremlerde dördüncü gün: Can kaybı 17 bin 674 oldu

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Maraş merkezli depremlerde 17 bin 674 kişinin hayatını kaybettiğini, 72 bin 879 kişinin yaralandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Koordinasyon Merkezinde, merkez üssü Maraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlere ilişkin açıklama yaptı.

Oktay, saat 23.39 itibarıyla Maraş merkezli depremlerde 17 bin 674 kişinin hayatını kaybettiğini, 72 bin 879 kişinin yaralandığını açıkladı.

Arama-kurtarma çalışmalarına değinen Oktay, "Kilis ve Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Diyarbakır, Adana, Osmaniye'de arama kurtarma çalışması büyük oranda tamamlanmıştır" dedi.