HAK-PAR Adıyaman İl Başkanı depremde hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ

Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR) resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, partinin Adıyaman İl Başkanı Mustafa Ertürk ve oğlunun depremde hayatını kaybettiği belirtildi.

Ertürk’ün eşi ve kızının da enkazda sağ çıkarıldığı kaydedildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Acı Kaybımız

Günlerdir enkaz altında olan HAK-PAR Adıyaman il Başkanımız Mustafa Ertürk ve oğlunun maalesef cansız bedenlerine ulaşılmış.

Eşi ve kızı da yaralı halde, enkazdan çıkarılmış. Umarız tez zamanda iyileşirler.

Mustafa Ertürk ve oğluna Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve HAK-PAR camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz.”