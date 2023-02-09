Ekonomi

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye deprem desteği

Dünya Bankası, Türkiye'ye deprem desteği olarak 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak sağlayacağını duyurdu.
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türkiye Dünya Bankası Deprem Türkiye

HABER MERKEZİ

Dünya Bankası, "asrın felaketi” olarak nitelenen Maraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye için 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak sağlanacağını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, felaketin büyüklüğünün tahmin edilmesi, kurtarma ve yeniden inşa desteği için öncelikli alanların belirlenmesine yönelik hızlı bir hasar değerlendirmesinin başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, büyük can kayıplarına, yaralanmalara ve çok önemli hasarlara yol açan yıkıcı depremler ve artçı sarsıntıların ardından kurtarma ve toparlanma çalışmalarına yardımcı olmak için 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak sağlanacağı kaydedildi.

Bankanın açıklamasında, depremlerden etkilenen insanları desteklemek için 1 milyar dolarlık kaynağın da hazırlandığı aktarıldı.

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