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Guterres: Maraş depremleri zamanımızın en büyük doğal afetlerinden

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Maraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler için “Zamanımızın en büyük doğal afetlerinden biri” ifadesini kullandı.
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
dünya BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Maraş depremleri

HABER MERKEZİ

ABD'nin New York eyaletindeki BM Genel Merkezi'nde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Pek çok kişinin hayatını kaybetmesinin yasını tutuyoruz ve trajik bilanço artmaya devam ediyor. Binlerce bina yıkıldı. On binlerce insan soğuk kış şartlarına maruz kaldı. Okullar ve hastaneler yıkıldı. Çocuklar kalıcı travma yaşıyor” dedi.

"Zamanımızın en büyük doğal afetlerinden biri" olarak tanımladığı depremlerin yol açtığı yıkım ve insani krizin boyutlarını henüz tam olarak göremediklerini belirten Guterres, BM’nin Suriye sınır ötesi yardımları kapsamında depremler sonrası ilk yardım konvoyunun bugün erken saatlerde Babül Hava sınır kapısından Suriye’ye ulaştığını, ancak bu yardımların çok daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Guterres, halihazırda insani krizin yaşandığı kuzeybatı Suriye’nin deprem felaketi ile sarsılmasının ardından “insanların kabus üstüne kabus” yaşadığını söyledi.

BM Genel Sekreteri  BM’nin Türkiye hükümetine “elinden gelen her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu" ifade etti.

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Guterres, “Şimdi, Türkiye ve Suriye halkına destek zamanıdır” dedi.

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