Politika

Neçirvan Barzani’den Kürt Yazarlar Birliği’nin rolüne övgü

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürt Yazarlar Birliği’nin Kürt edebiyatı ve kültürüne değerli hizmetlerde bulunduğunu söyledi.
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kürdistan Neçirvan Barzani Kürt Yazarlar Birliği mesaj

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürt Yazarlar Birliği’nin 53’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kürt yazarları kutlayan Neçirvan Barzani, “Kürt Yazarlar Birliği’nin 53’üncü kuruluş yıldönümünü dolayısıyla Kürdistan’ın tüm yazar ve edebiyatçılarını en içten dileklerimle kutluyor, kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

Kürt Yazarlar Birliği’nin Kürt edebiyatı, dili ve  kültürüne değerli hizmetlerde bulunduğunu vurgulayan Neçirvan Barzani, “Peşmergelik döneminde ve Kürdistan halkının özgürlük mücadelesindeki vatansever tavırlarını değerli bulduğumu vurgulamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Neçirvan Barzani, yazarların insani değerleri yükseltme, daha gelişmiş bir toplum yaratma, dil ve edebiyatı ilerletme, Kürt kimliği ve kültürünü koruma ve hoşgörü kültürünün geliştirilmesindeki rolüne vurgu yaptı.

Neçirvan Barzani,  “Halkı ve ülkesi uğruna şehit olan yazarların ve yaşamını yazı, üretim, Kürt edebiyatına hizmete adayanların pak ruhlarını selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

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