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Depreme rağmen Diyarbakır’da doğal gaz faturaları kesiliyor

Depremin vurduğu illerden olan Diyarbakır’da insanlar evlerine giremezken, doğal gaz dağıtım firması Diyargaz ekiplerinin evleri gezerek fatura kesmesi dikkat çekti.
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Diyargaz'ın kestiği bir fatura
Diyargaz'ın kestiği bir fatura
kürdistan doğal gaz Diyarbakır Deprem

DİYARBAKIR (K24)

Maraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremden etkilenen 10 ilden biri olan Diyarbakır’da 7 bina çökerken, çok sayıda can kaybı ve yaralanma oldu.

Deprem korkusuyla evlerine giremeyen on binlerce insan çadırlarda ya da resmi kurumlarca belirlenen güvenli alanlarda kalırken, çok sayıda kişi de şehirden ayrılarak güvenli buldukları bölgelere gitti.

Diyarbakır genelinde bu tablo hakimken doğal gaz dağıtım firması Diyargaz A.Ş. ekiplerinin aylık fatura kesimlerine devam etmesi tepki çekti.

Sosyal medyadan da duruma tepki gösterildi.

Dün açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, deprem bölgesinde elektrik ve doğalgaz faturalarının tahsilatının erteleneceğini söylemişti.

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