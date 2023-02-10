Rojava ve Suriye’de deprem bilançosu artıyor: Can kaybı 3 bin 800'ü aştı

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Maraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü Rojava ile Suriye’de hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 800'ü aştı.

Hükümetin kontrolündeki bölgelerde bin 768 kişi öldü, yaralı sayısı 3 bin 785'e yükseldi. Silahlı grupların kontrolündeki Suriye bölgelerinde ve Rojava’nın Afrin kentinde ise ölü sayısı 2 bin 60'a çıktı, 3 bin 150 kişi yaralandı.

Ülke genelinde yaklaşık 200 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

900 BİNA ÇÖKTÜ, 7 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Deprem ve ardından meydana gelen artçı sarsıntılar nedeniyle 900'den fazla bina çöktü, yaklaşık 2 bin bina zarar gördü. 7 binden fazla insan ise yerinden edildi. Tunus ve Venezuela'dan gelen ekiplerin de katıldığı arama kurtarma çalışmaları sürerken Kürdistan Bölgesi, Irak, Rusya, Lübnan, Cezayir, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) de yardım geliyor.

AB'DEN BM'YE 'SINIRLARI AÇIN' ÇAĞRISI

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun kriz yönetimi, sivil koruma ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Suriye'ye yardımların etkili şekilde ulaştırılabilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK), mevcut tüm sınır geçiş noktalarını uluslararası kuruluşların kullanımına açmasını talep etti.

Lenarcic, BMGK'nın uluslararası insani yardımların depremden etkilenen kuzeybatı Suriye'ye ulaştırılabilmesi için yalnızca bir sınır geçiş noktasına izin vermesine tepki göstererek "Mevcut tüm sınır geçiş noktalarının uluslararası kuruluşların kullanımına açılmasına izin verilirse yardımımızı sağlamak çok daha kolay olacaktır" dedi.

Geçtiğimiz günlerde BM yetkilileri, meydana gelen hasar nedeniyle Türkiye üzerinden Suriye'ye giden yardımların sekteye uğradığını açıklamıştı. Dün, ilk yardım konvoyu ülkeye ulaştı.

ABD: DEPREM YARDIMLARI İÇİN SURİYE'YE 180 GÜN YAPTIRIM MUAFİYETİ UYGULANACAK

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC) Suriye için deprem yardımıyla ilgili tüm işlemlere izin veren bir genel lisans yayımlandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu genel lisansla Suriye Yaptırımlar Yönetmeliği tarafından yasaklı olan deprem yardımı ile ilgili tüm işlemlere 180 gün boyunca muafiyet sağlanacağı aktarıldı.

ABD'nin yaptırım programlarının meşru insani yardımları hedef almadığı belirtilen açıklamada, sağlanan muafiyetin ABD'nin devam eden deprem krizinde Suriye halkını destekleme taahhüdünü yansıttığı bildirildi.

Açıklamada, "Yaptırımların hafifletilmesi tek başına Esad rejiminin uzun süredir devam eden yapısal zorluklarını ve acımasız taktiklerini tersine çeviremezken bu felaketin ardından ihtiyaç duyulan hayat kurtarıcı yardımı engellememesini sağlayabilir" ifadesi kullanıldı.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından yapılan açıklamada da Türkiye ve Suriye'de oluşan acil insani yardım ihtiyacı kapsamında 85 milyon dolarlık ek yardım yapılacağı bildirildi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Suriye’de depremden etkilenenlere de destek vermeye çalıştıklarını belirterek, Suriye’ye gönderilen yardımların ABD destekli organizasyonlar üzerinden gittiğini, bu yardımların sadece depremden etkilenen halka gittiğini, Beşar Esad rejimine gitmediğini söyledi.