Politika

Sosyal medyada bant daraltılması: CHP ve MLSA’dan BTK’ya suç duyurusu

CHP ve MLSA, BTK’nın bant daraltılması kararı ile ilgili yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.
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türkiye MLSA Veysel Ok CHP Twitter Bant daraltma Suç duyurusu

 

HABER MERKEZİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı hakkında, sosyal ağlarda iletişimde bant daraltılması kararı ile ilgili suç duyurusunda bulundu. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde 'haberleşmenin engellenmesi', 'kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından soruşturma açılması talep edildi. 

MLSA YETKİLİSİ: BU SORUMSUZLUK KABUL EDİLEMEZ

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Eş Direktörü Avukat Veysel Ok da 6 Şubat'ta Maraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerin etkilediği bölgelerde hizmetlerinde sorunlar yaşanan GSM operatörleri ile sosyal medya erişimini kısıtlayan BTK yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bu kurumlar hakkında “görevi kötüye kullanma”, “haberleşmenin engellenmesi”, “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” ve “bilinçli taksirle yaralama” yönünden suç duyurusunda bulunuldu.

Ok, “İnsanların hayata sosyal medya mesajlarıyla tutunmaya çalıştığı bir zamanda bu ihmalkarlık, bu sorumsuzluk kabul edilemez” dedi.

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