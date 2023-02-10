Kürdistan Bölgesi’nde binlerce kişinin katılımıyla depremlerde yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı ile Kürdistan Din Alimleri Birliği, Maraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılınması kararı almıştı.

Bugün Kürdistan Bölgesi’ndeki camilerde binlerce kişi Cuma namazını müteakiben, Türkiye ve Suriye’deki depremlerde yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldı ve yaralılara şifa için dua etti.

6 Şubat’ta Maraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan depremler nedeniyle Kürdistan Bölgesi ilk gün harekete geçti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Barzani Yardım Vakfı depremden etkilenen bölgelere arama-kurtarma ve sağlık ekiplerinin yanı sıra acil ihtiyaç malzemeleri sevk etti.

Sağlık Bakanı Saman Berzinci, şimdiye kadar Türkiye ve Suriye’de deprem bölgelerine 20 ton tıbbi malzeme gönderdiklerini açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Mesud Barzani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Başkan Bazrani ve Kürdistan Bölgesi’ne, Türkiye halkı ve depremzedelerle olan dayanışmaları için teşekkür etti.