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Diyarbakır Başsavcılığı soruşturma başlattı: Sorumluların tespiti için harekete geçildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı deprem bölgelerinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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türkiye Diyarbakır Başsavcılığı deprem bölgeleri yıkılan binalar Soruşturma

HABER MERKEZİ

Maraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Diyarbakır'da 1'i boş olmak üzere 7 bina yıkıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı kentte deprem sonrası yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Deprem bölgelerinde yıkılan binalarla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal ve gecikmeksizin soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.

“SORUMLULARIN TESPİTİNE BAŞLANDI”

Soruşturma kapsamında teknik bilirkişi heyetleri görevlendirilmiş olup, numune alma ve bizzat alanda çalışmalara başlanılmıştır.

Binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişilerin tespiti konusunda ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmıştır.

Bu kişiler yönünden gerekli tedbir durumları değerlendirilmekte, soruşturma konunun hassasiyeti de gözetilerek titizlikle ve tüm detaylarıyla sürdürülmektedir.”

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