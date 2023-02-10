DASK: 30 bini aşkın hasar ihbarı var

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Maraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Maraş ilçeleri olan Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Antep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Urfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı. 10 şehirde binlerce bina yerle bir oldu.

TÜİK verilerine göre depremden etkilenen 10 ilin sekizinde binaların en az yarısı 2001’den sonra inşa edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 12 bin 141 bina ve 66 bin bağımsız bölümün (kömürlük, garaj gibi yapılar) yıkık veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Türk Reasürans ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu Genel Müdürü Selva Eren, taraflarına ulaşmış 30 bini aşkın hasar ihbarının işleme alındığını ve depremin üzerinden henüz 24 saat geçmeden ilk hasar ödemesinin gönderildiğini söyledi.

Eren, 10 Şubat itibariyle biriken deprem fonlarının 23 milyar TL seviyesinde olduğunu belirterek, “Sigortacılık tekniği çerçevesinde bu tutarın üzerine eklenen reasürans korumasıyla toplamda 117 milyar TL’lik ödeme kapasitesi mevcut” dedi.

Depremin etkili olduğu bölgelerde sigortalama miktarının düşük olmasından dolayı, sigortaların karşılayacağı zararların 1 milyar dolar civarında olması bekleniyor.

Sigortalar tarafından karşılanacak zararların büyük bir kısmı, sigorta şirketlerinin risklerini tekrar sigortalayan reasürans şirketlerince karşılanacak. Fakat söz konusu miktar küresel reasürans sektörü için çok cüzi durumda.