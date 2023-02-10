Başbakan: Kürt Yazarlar Birliği tarihi bir rol üstlendi

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürt Yazarlar Birliği’nin 53’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başbakan, “53’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla Kürt Yazarlar Birliği’nin merkez ve şubeleri ile tüm Kürt yazarlarını en içten duygularımla kutluyor, kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

Kürt Yazarlar Birliği’nin tarihsel rolüne vurgu yapan Başbakan şunları kaydetti:

“Kürt milletinin mücadelesinin farklı dönemlerinde Kürt dili, edebiyatı ve kültürünün geliştirilmesinde önemli ve tarihi bir rol üstlenen Kürt Yazarlar Birliği, her zaman Kürt milletinin meşru haklarını savunmuştur. Bu nedenle Kürt Yazarlar Birliği ile vatansever Kürt yazar ve aydınların mücadelesine büyük bir saygı duyuyoruz.

Şehit yazarlar ve tüm Kürdistan şehitlerinin pak ruhlarına selam olsun.”