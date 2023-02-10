Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 991’e yükseldi

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Maraş’ta 6 Şubat tarihinde ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Antep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Urfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı.

Adıyaman’da temaslarda bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklama yaptı.

“Buradan birazdan Malatya'ya hareket edeceğiz” diyen Erdoğan, “Yaşadığımız acıyı tarif etmekte kelimelerin kifayetsiz kaldığını biliyorum. 10 ilimizde hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 991'e yükseldi. Kurtarılanlar ise 75 bin 523'e ulaştı. 76 binin üzerinde vatandaşımız talepleri üzerine ülkemizin diğer illerine gönderildi. 1944 binada 3 bin 225 vatandaşımız vefat etti. Bu tür afetlerde vefat edenlerin makamı şehadettir, şehitliktir. İnşallah bu binaların hepsini bir yıl içinde yetiştirmekte kararımız var. Gerekli talimatları verdik” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Devletimiz deprem anından itibaren kurumları, teçhizatı ile alanda olmuştur. Depremin yıkım etkisi 10 ilimize ve 500 kilometrelik bir alana yayıldığı için işimiz çok zor oldu. Organizasyonu yapacak kamu görevlilerinin çoğunun ailesi ya da kendilerinin yıkım altında olması da etkilendi. Kış yaşanıyor olması da bir diğer engel olarak karşımıza çıktı. Yolların bir kısmı, depremin yol açtığı yıkımlar ve kış şartları ile dışardan gelen araçlar nedeniyle trafik yüküne maruz kaldı. Bunlara rağmen devletimizin tüm imkanlarını bölgeye yönlendirdik. Afet bölgesi ve OHAL kararı aldık. Bununla bazı kendini bilmezler soygun yapıyorlar. Marketleri soyuyorlar. İş yerlerine saldırıyorlar” dedi.

“KİLİS'TE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI”

Erdoğan, “OHAL ile devlet bu konudaki yetkileri eline almış ve bundan sonraki süreçte bu suiistimalleri yapanlar yakalandığında gerekli müeyyideler uygulanacaktır” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bazı eksiklikler yaşandı. Ama devletimiz ve milletimiz depremzedelerin yardımına koşmuştur. Her zaman önceliğimiz insan olmuştur, can olmuştur. İstismara fırsat vermeyeceğimiz ve samimiyetimiz kimse tarafından sorgulanamaz. Tüm resmi ve sivil arama kurtarma ekipleriyle, dünyadan gelenlerle çalışmalar sürüyor. 94 ülkeden gelen yardım teklifleri çerçevesinde ekipler ülkemize gelmeyi sürdürüyor. Müdahaleleri arzu ettiğimiz hıza ulaştıramadığımız bir gerçektir. Hangi görüşten olursa olsun sivil toplum kuruluşlarımızla, dünyadan dostlarımızla depremzedelerin yanında olmak için gayret gösterdik. Kilis'te arama kurtarma çalışmaları tamamlandı, enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.”

“THY ÜCRETSİZ OLARAK GİDENİ DE GELENİ DE GETİRMEK DURUMUNDA”

“Çadırda kalmak istemeyenlere bir yıl itibarıyla kira bedeli yardımı yapacağız” diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bu arada biz buradaki konutları inşa etmiş olacağız. Gençlerimizin yardım için nasıl çırpındığına şahidiz. Evine girememesine rağmen milletimizin de metanetine şahidiz. Allah milletimden razı olsun. Bu millet belaları ve felaketleri çok yaşadı. Şimdiden hazırlıklara başladık. Rezerv alanlarının tespit edilerek süratle inşaatların başlatılmasını enkazların kaldırılması talimatını verdik. Tabii değişik yerlerden otellerde iskan talepleri var. Vatandaşlarımız yerleşmek isterse kendilerini iskan edebiliriz. THY ücretsiz olarak gideni de geleni de getirmek durumundadır. Gerekli talimat kendilerine iletilmiştir.”