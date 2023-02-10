AB liderleri K24 aracılığıyla depreme ilişkin mesajlarını iletti

BRÜKSEL (K24)

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nausėda ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, K24 aracılığıyla deprem bölgeleriyle ilgili mesajlarını aktardı.

K24’e konuşan Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas, “Bazen doğanın insanlığa karşı olan gücünden dolayı hiçbir şey yapamazsınız” dedi.

Gitanas, “Önemli olan felaketlerden sonra insanlığa yardım etmek, Türkiye ve Suriye'ye yardım göndermek” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, her türlü gıda ve tıbbi malzemeleri Türkiye ve Suriye'ye gönderdiklerini söyledi.

Öte yandan, 27 Avrupalı liderin katılımıyla Brüksel'deki toplantı sona erdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından yayınlanması beklenen sonuç beyannamesinde, Türkiye'de meydana gelen deprem felaketine ilişkin bir karara yer verildi.

Türkiye'deki deprem felaketi nedeniyle destek sağlanması için Mart ayında düzenlenmesi planlanan Bağışçılar Konferansı'na Brüksel'in ev sahipliği yapacağı açıklandı.

Avrupa Birliği, Türkiye ve Suriye'ye 2 bin 600'den fazla kurtarıcı gönderme kararı aldı.