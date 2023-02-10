Spor

Yeni Malatyaspor ligden çekilme kararı aldı

Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman, ligden çekilme kararı aldıklarını ve kararı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yazılı olarak ilettiklerini açıkladı.
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Yeni Malatyaspor
Yeni Malatyaspor
türkiye Yeni Malatyaspor Deprem Lig

HABER MERKEZİ

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor’un ardından Yeni Malatyaspor da ligden çeıkilm kararı aldı.

Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Maraş merkezli deprem felaketinden etkilenen şehirlerden biri olan Malatya'daki durumu aktaran Yaman, "Türkiye'nin başı sağ olsun. Bulunduğumuz durum içler acısı. Enkazlara ekipler müdahale ediyor. Bulunduğumuz durum çok kötü. Şehrimiz hayalet şehre döndü. Yardımlar geldi. Yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Yiyecek-içecek sıkıntımız yok ama konteyner sıkıntımız var" ifadelerini kullandı.

Ahmet Yaman, ligden çekilme kararını TFF’ye ilettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"5 gündür kulübe gitmemiştim. Hocalarımızı toparladım. Kulübümüzde altyapımız ve üst yapımız içler acısı. Kararımız ligden çekilme oldu. Kısa bir toplantı yaptık. Yazıyla da federasyona çekilme kararımızı bildirdik. Futbol oynama gibi bir şansımız yok. Bizzat çekilme kararı aldık. Ligde yokuz" dedi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, deprem nedeniyle Hatayspor'un Süper Lig'den çekildiğini açıklamıştı

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