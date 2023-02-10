Genel

Sadullah Ergin'in iki kardeşi ve aileleri depremde hayatını kaybetti

Maraş'taki iki büyük deprem 10 ilde can kaybı sayısı 19 bini aşarken, DEVA Partili Sadullah Ergin’in Antakya’daki iki kardeşi aileleriyle birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Sadullah Ergin
Sadullah Ergin
türkiye Sadullah Ergin Hatay Deprem

HABER MERKEZİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Maraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen Hatay'da depreme yakalanan eski Adalet Bakanı olan DEVA Partili Sadullah Ergin'in iki kardeşi ve aile üyelerinin vefat ettiğini duyurdu.

Babacan Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Acı haberler gelmeye devam ediyor. Teşkilat İşleri Başkanımız Sadullah Ergin’in Antakya’daki iki kardeşini aileleriyle birlikte kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekânları cennet olsun. Ergin ailesinin geride kalanlarına Allah’tan sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Maraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli iki depremden en çok etkilenen illerden biri de Hatay oldu. Hatay ve ilçelerinde büyük bir yıkım yaşanırken, binlerce insan hayatını kaybetti, binlercesi de yaralandı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv