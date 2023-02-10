Sadullah Ergin'in iki kardeşi ve aileleri depremde hayatını kaybetti

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Maraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen Hatay'da depreme yakalanan eski Adalet Bakanı olan DEVA Partili Sadullah Ergin'in iki kardeşi ve aile üyelerinin vefat ettiğini duyurdu.

Babacan Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Acı haberler gelmeye devam ediyor. Teşkilat İşleri Başkanımız Sadullah Ergin’in Antakya’daki iki kardeşini aileleriyle birlikte kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekânları cennet olsun. Ergin ailesinin geride kalanlarına Allah’tan sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Maraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli iki depremden en çok etkilenen illerden biri de Hatay oldu. Hatay ve ilçelerinde büyük bir yıkım yaşanırken, binlerce insan hayatını kaybetti, binlercesi de yaralandı.