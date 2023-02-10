Son bilanço: Depremlerde 19 bin 388 kişi hayatını kaybetti

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, “Kayıplarımızın sayısı arttıkça üzüntümüz de katlanarak artıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 19 bin 388'e, yaralı kurtarılanların sayısı 77 bin 711'e ulaştı” dedi.

“Çalışmalar için 100 milyar liralık kaynak ayırdık” diyen Erdoğan, “Ev sahibi olanlara 5 bin lira, kiracı olanlara 2 bin lira kira yardımı yapacağız. Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından inşa çalışmalarına başlayacağız” şeklinde konuştu.

OHAL yasasına da değinen Erdoğan, şunları söyledi:

“Sosyal medyada yalan yanlış haberlerle sizleri galeyana getirmek isteyen provokatörlere kesinlikle prim vermeyin. OHAL yasasını bunu istismar etmesinler diye çıkardık. Bazı yerlerde soygunlar oldu. Bu millet harama hiçbir zaman tevessül etmez. O marketlerin sahiplerine müracaat etseler onlar zaten ne var ne yok seferber eder. Şu anda binlerce tır deprem bölgesine geliyor. Giyecek, yiyecek... Bu millet vefakar. Bu millet cefakar. Bu millet hiçbir zaman mağdura, mazluma el uzatmadan yapamaz. Bizim mayamızda bu var.”