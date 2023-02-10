Politika

AK Partili Yayman: Depremde 11 yakınımı kaybettim

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, depremde 11 yakınını kaybettiğini duyurdu.
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Hüseyin Yayman
Hüseyin Yayman
türkiye Hüseyin Yayman Hatay Deprem

HABER MERKEZİ

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman paylaştığı sosyal medya mesajında "Acımızı; milletimizin acısını paylaşarak hafifletiyoruz" dedi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Maraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından birçok yakınının enkaz altında kaldığını duyurmuştu.

Yayman, bugün sosyal medya hesabından 11 yakınını kaybettiğini duyurdu.

Yayman, Twitter paylaşımında "Çiçek kokulu ablamı, sırdaşım abimi, kıymetli yengemi, değerli eniştemi, Emine halamı, yeğenlerim Bestami, Mehmet, Merve, Zehra’yı, dayımın eşi kızları dahil 11 yakınımı kaybettim" ifadeleri kullandı.

AK Partili vekil, "Acımızı; milletimizin acısını paylaşarak hafifletiyoruz. Bu büyük acıyı ancak büyük kardeşlikle aşarız" dedi.

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