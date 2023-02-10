Maraş merkezli deprem: 'Kent merkezleri taşınacak'

HABER MERKEZİ

Depremin ardından bina güvenliği ve zemin etüdü konuları yeniden gündeme gelirken, uzmanlar, bina güvenliğinin tek başına yeterli olmayacağını, yerleşimlerin sağlam zeminli bölgelere taşınmasının olası depremlere yönelik en önemli hazırlık olduğunu belirtiyor.

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, "Kent merkezleri taşınacak!" başlıklı yazısında, önümüzdeki dönemde Hazine imkanlarıyla başlatılabilecek süreci yazdı.

Aydemir’in yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Yetkililerle ve uzmanlarla konuştum. Bu büyük felaketin yaralarını sarmak ve etkilenen kentleri ayağa kaldırmak için büyük bir kararlılık var. İnsan hayatından daha önemli hiçbir şey olamaz. Bu nedenle kimse depremin maliyetini şu aşamada düşünmüyor. Hükümet, gerekli kaynağı ayırmış durumda ve Hazine imkânlarıyla süratle bir inşa süreci başlatılacak.

Aldığım bilgilere göre;

- Enkazın kaldırılmasının ardından zemin etüdü yapılacak ve büyük tahribat olan Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman gibi illerde yeni konutlar; yüksek yerlere ve güçlü zeminlere inşa edilecek.

- Hem Hazine arazileri, hem de şahıslara ait araziler araştırılmaya başlandı. Süratle kamulaştırmalar yapılacak.

- Yeni konutlar zemin artı 3 veya zemin artı 4 katı geçmeyecek. Yatay mimari konutlar yapılacak.

- Yıkılan yerlerdeki zemin etütleri yapılırken, aynı yere konut inşa edilmeyecek ancak bazı yerlerde yapıdan kaynaklı kusur ve eksiklikler varsa buralara yeni teknolojiyle sağlam yapılar inşa edilecek.

- TOKİ konutları; yapıyı yer altı sularına karşı koruyan Radye Temel tekniği ile inşa ediliyor. TOKİ, Radye Temel-Tünel Kalıp tekniği ile konutları yatay mimaride inşa edecek.

- Yetkililer, kaynak sıkıntısı yaşanmayacağını, devlet imkânlarının seferber edildiğini, Hazine destekli konutların, hak sahiplerine 20 yıl vadeli ve sübvansiyonlu olarak teslim edileceğini söylüyor.

- Önemli yıkıma uğramış kentlerde yerleşim yerlerinin ve yoğun kent merkezlerinin zorunlu olarak taşınması söz konusu olacak.

- Zorunlu Deprem Sigortası DASK da vatandaşların maddi kayıpları için devreye sokulacak.

- Konutların çok kısa sürede tamamlanacağı ve TOKİ’nin devam eden diğer projeleri ile birlikte bu konutları da zamanında bitirecek kapasiteye sahip olduğu belirtiliyor.

- Bu arada TOKİ’nin şantiyelerinde bulunan ekipman ile işçilerin kaldığı şantiyelerdeki konteynırların önemli bölümü bölgeye sevk edildi.

Sözün özü; şehirlerimizi alt yapısı riskli, beton yığınaklarından kurtarmanın zamanı geldi de geçiyor…"