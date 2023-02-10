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Depremde yıkılan rezidansın müteahhidi yurt dışına kaçarken yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hatay'daki Rönesans Rezidans'ın müteahhidinin İstanbul Havalimanında yurt dışına kaçmak isterken yakalandığı açıkladı.
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türkiye Rönesans Rezidans Maraş depremleri Mehmet Yaşar Coşkun Deprem

HABER MERKEZİ

Maraş'taki depremler sonrasında Hatay'da içinde bin kişinin yaşadığı 250 dairesi bulunan, 12 katlı Rönesans Rezidans yıkılmıştı.

İnşaatı yapan şirketin, 2013'te rezidansın fotoğraflarını sosyal medyadan ‘Cennetten bir kare, Rönesans Rezidans’ notuyla paylaştığı ortaya çıkmıştı.

Rezidansın enkazındakileri kurtarmak için ekipler, çalışmalarını sürdürürken Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun’un yurt dışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı’nda yakalandığı öğrenildi.

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