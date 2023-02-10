Depremde yıkılan rezidansın müteahhidi yurt dışına kaçarken yakalandı
HABER MERKEZİ
Maraş'taki depremler sonrasında Hatay'da içinde bin kişinin yaşadığı 250 dairesi bulunan, 12 katlı Rönesans Rezidans yıkılmıştı.
İnşaatı yapan şirketin, 2013'te rezidansın fotoğraflarını sosyal medyadan ‘Cennetten bir kare, Rönesans Rezidans’ notuyla paylaştığı ortaya çıkmıştı.
Rezidansın enkazındakileri kurtarmak için ekipler, çalışmalarını sürdürürken Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun’un yurt dışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı’nda yakalandığı öğrenildi.