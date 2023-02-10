KDP’nin Kerkük’teki ofisi ateşe verildi

ERKÜK (K24)

Kerkük’ün Azadi Mahallesi’ndeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ofisi kimliği belirsiz kişilerce yakıldı.

16 Ekim 2017’deki olaylardan sonra boşaltılan Kerkük’ün Azadi Mahallesi’ndeki KDP ofisinin bugün saat 14.00 sularında ateşe verildiği bildirildi.

K24’e konuşan Kerkük’teki KDP yetkililerinden Kawe Şiwani, parti ofislerinin yakılmasının kasıtlı olduğunu kaydederek, saldırının bir terör eylemi olduğunu dile getirdi.

Şiwani, “16 Ekim’de Kerkük'te yaşanan olaylardan sonra ofis boşaltılsa da tüm teçhizat içeride kaldı, çalışmalar durduruldu” dedi.

Güvenlik güçlerinin olayı soruşturduğunu bildiren Şiwani, “Bazı taraflar KDP’nin Kerkük'e dönmesini istemiyor, ofisin yakılması da bununla ilgili” ifadelerini kullandı.